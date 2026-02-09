В США посмеялись над попыткой главы МИД Украины ввести запрет для россиян

Американский журналист Томас Фази раскритиковал идею министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги запретить россиянам — участникам спецоперации въезд в Евросоюз. Об этом он написал в соцсети X .

Журналист отреагировал на публикацию Сибиги, в которой тот призвал европейские страны принять меры против россиян, принимавших участие в боевых действиях на Украине. Глава украинского МИД объяснил инициативу соображениями безопасности для стран Евросоюза.

«Представитель страны, которая не входит в ЕС, пытается командовать лидерами союза», — удивился американский журналист.

Предложение о запрете российским участникам СВО въезда на территории ЕС звучит не впервые. Ранее подобные заявления делали эстонские политики, что решительно раскритиковал венгерский аналитик Золтан Кошкович. Он сравнил это с подходом к украинским бойцам.