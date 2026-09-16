В США пообещали снять санкции с «Лакокраски» и «Беллесбумпрома»

Белоруссия выпустит 25 заключенных, а США отменит ограничения против ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Об этом заявил американский спецпосланник по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров в Минске главой государства Александром Лукашенко, его процитировало агентство БелТА .

«В качестве жеста доброй воли Белоруссия освободит 25 человек. Соединенные Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний — „Лакокраска“ и „Беллесбумпром“», — сказал он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что две трети поступающей в Белоруссию гумпомощи направили США. Президент во время встречи с гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом поблагодарил американскую сторону за поддержку.