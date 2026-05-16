Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь для Белоруссии

Две трети поступающей в Белоруссию гуманитарной помощи направили США. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко, чьи слова привел телеграм-канал «Пул Первого».

Глава республики в пятницу встретился в Минске с гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом.

«В прошлом году две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: „Санкции, санкции“, — но американцы молодцы», — подчкеркнул Лукашенко.

Он поблагодарил США за помощь и поддержку.

Ранее пресс-служба совета министров Белоруссии сообщила, что республика окажет гуманитарную помощь Кубе, Ирану и Мозамбику.