В США пообещали добиваться сделки с Ираном, несмотря на мнение Израиля

Джей Ди Вэнс: США будут добиваться сделки с Ираном, нравится это Израилю или нет

Соединенные Штаты продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном независимо от позиции Израиля. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News .

Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп считает возможным долгосрочное урегулирование по ядерной сделке с Ираном, и Штаты намерены добиваться этого.

«Нравится это Израилю это или нет, но мы считаем, что это в интересах Соединенных Штатов», — сказал вице-президент.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США после начала новой эскалации конфликта Израиля и Ирана. Трамп в тот же день отметил, что договоренности о прекращении огня мешают «невежество или глупость».

Позже американский лидер буквально пригрозил Нетаньяху, что оставит его один на один с Ираном.