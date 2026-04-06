В США помощница учителя показала коллеге фото с OnlyFans и лишилась работы

Фото: Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В американском штате Айова помощницу учителя уволили за то, что в рабочее время она отправила коллеге свои фотографии с OnlyFans. Об этом сообщило нью-йоркское издание Complex.

Сама женщина утверждала, что почти не получает денег за откровенные фото. Тем не менее в школе сочли, что она перешла границы допустимого.

Ранее в Мемфисе 29-летнюю учительницу задержали за то, что она дала одному из учеников планшет с интимными фото и видео. Гаджет нашла мать подростка и пожаловалась в полицию. Позднее выяснилось, что женщина параллельно переписывалась и с другим 14-летним школьником. Теперь ее обвиняют в растлении несовершеннолетних.

