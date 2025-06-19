В США полицейские расстреляли футбольного фаната

Сотрудники полиции в американском штате Калифорния расстреляли фаната футбольной команды «Сан-Франциско Форти Найнерс», который протаранил их автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника, 69-летний мужчина приехал к одному из местных супермаркетов и на парковке ударил чужую машину. Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей.

После того как полицейские подъехали к супермаркету, болельщик протаранил и их автомобиль. Стражи порядка попытались поговорить с ним, но мужчина никак не реагировал на просьбы и около 15 минут продолжал сидеть в своей машине.

Сотрудники полиции приняли решение вызвать подкрепление. Когда правоохранители прибыли на место событий, американец, уже окруженный вооруженными силовиками, вновь решил ударить служебную машину. В этот момент полицейские открыли огонь и выпустили несколько десятков пуль по автомобилю. Мужчина скончался на месте.

На прошлой неделе выдавший себя за сотрудника полиции преступник совершил вооруженные нападения на законодателей штата Миннесота. По данным местных СМИ, от огнестрельных ранений погибли член палаты представителей штата Мелисса Хортман и ее муж. Ранения получил сенатор Джон Хоффман с супругой.