Сестра покойного Линдси Грэма займет его место в сенате США

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер по настоянию президента США Дональда Трампа назначил Дарлин Грэм Нордоне, младшую сестру недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, на его место в сенате. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«Я обязан назначить человека, который займет эту должность до завершения срока. Для меня большая честь обратиться к Дарлин Грэм с предложением продолжить работу ее брата», — сказал губернатор.

Макмастер назначил ее почти через 48 часов после внезапной смерти сенатора. Дарлин поблагодарила губернатора за доверие, отметив, что для нее большая честь служить до конца срока брата.

Дарлин Грэм работала комиссаром в Комиссии по делам слепых Южной Каролины. Ранее не занимала выборных должностей. Она станет первой женщиной-сенатором от штата.

Сенатор Линдси Грэм скончался от расслоения аорты на фоне атеросклероза.