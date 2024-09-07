В США пояснили различия между «вмешательством» и «влиянием» на выборы

Министр Майоркас: в США разделяют вмешательство и влияние на выборы

Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил разницу между понятиями вмешательство и влияние на выборы президента. Об этом он заявил на организованном Texas Tribune мероприятии.

«Я бы сделал различие между вмешательство и влиянием», — заявил Майоркас.

Попытка лишить избирателей их права голоса — это вмешательство, заявил министр. Продвижение повестки в соцсетях с целью повлиять на электорат — это влияние, отметил Майоркас. Он отметил, что американская администрация уверена, что иностранные силы пытаются «посеять раздор» в США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обвинение во вмешательстве в американские выборы. Он отметил, что это уже не в первый раз и назвал это обвинение чушью.