В США подростка заподозрили в убийстве родителей для покушения на Трампа

ABC: подростка в США заподозрили в убийстве родителей ради покушения на Трампа

В США молодого человека заподозрили в убийстве родителей с целью подготовки покушения на президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC .

По информации источника, подросток из Висконсина, предположительно, убил родителей и завладел деньгами, которые рассчитывал использовать для убийства Трампа и «свержения правительства США».

Подозреваемым оказался 17-летний Никита Касап, его задержали в марте. Правоохранители предъявили парню обвинения в двух убийствах и сокрытии тел.

Следователи считают, что Касап также мог быть причастен к использованию оружия массового поражения и подготовке заговора против Трампа. В телефоне обвиняемого нашли материалы нацистского содержания, а также документы, в которых он призывает к покушению на американского президента.

Ранее агенты ФБР задержали 32-летнего жителя Пенсильвании, который угрожал убить Трампа.