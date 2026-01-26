В США подготовили план по военному захвату Гренландии

Reuters: США не отказались от планов по военному захвату Гренландии

США не отказались от разработки планов по военному захвату Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters .

Журналисты отметили, что Белый дом вновь готовится к вмешательству в другое государство без санкции конгресса.

«Законодатели поставили в известность государственного секретаря Марко Рубио и высокопоставленных представителей администрации о возможности импичмента президенту Дональду Трампу в случае военной интервенции в Гренландию», — заявил источник агентства.

При этом другие лица, знакомые с ситуацией, скептически смотрят на применение силы в отношении Гренландии. Они заявили, что сценарий военного захвата острова никогда не рассматривали всерьез.

Ранее США начался флешмоб «Обними пингвина». Белый дом разместил фотографию Трампа с пингвином, но попал впросак. Птицы живут только в Южном полушарии и к Северному, в том числе к Гренландии, отношения не имеют.