В США подготовили план по военному захвату Гренландии
Reuters: США не отказались от планов по военному захвату Гренландии
США не отказались от разработки планов по военному захвату Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.
Журналисты отметили, что Белый дом вновь готовится к вмешательству в другое государство без санкции конгресса.
«Законодатели поставили в известность государственного секретаря Марко Рубио и высокопоставленных представителей администрации о возможности импичмента президенту Дональду Трампу в случае военной интервенции в Гренландию», — заявил источник агентства.
При этом другие лица, знакомые с ситуацией, скептически смотрят на применение силы в отношении Гренландии. Они заявили, что сценарий военного захвата острова никогда не рассматривали всерьез.
Ранее США начался флешмоб «Обними пингвина». Белый дом разместил фотографию Трампа с пингвином, но попал впросак. Птицы живут только в Южном полушарии и к Северному, в том числе к Гренландии, отношения не имеют.