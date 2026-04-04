В США пятилетний ребенок рассказал о своей прошлой жизни и смерти

В США пятилетний мальчик заявил матери, что в прошлой жизни он был женщиной по имени Пэм, и она погибла во время пожара. Подробности рассказала газета Times of India .

«Ну, я был женщиной по имени Пэм. Но я умер и попал в рай. Я увидел Бога, а потом он отправил меня обратно, и я стал ребенком, а вы назвали меня Лукой», — рассказал мальчик.

Потом он добавил подробности. Мальчик описал женщину: у нее были черные волосы, она носила серьги и ездила в Чикаго на поезде. Лука рассказал, что Пэм умерла, выпрыгнув из огня.

Мать решила проверить слова сына и в архиве нашла сообщение о пожаре в одном из отелей Чикаго в 1993 году. В огне погибло 19 человек, одна из них -30-летняя Памела Робинсон — выпрыгнула из окна во время пожара.

Ранее певица Катя Лель назвала исполнителя Ваню Дмитриенко реинкарнацией Сергея Есенина. Также она призналась, что у нее была 21 жизнь, из которых три были космические, и остальные — земные жизни.