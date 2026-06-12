В США пьяный водитель сбежал от полиции и спрятался в болоте с аллигатором

Полиция штата Луизиана в США поймала пьяного водителя, который дважды сбегал от правоохранителей и прятался в болоте с аллигатором. Подробности сообщило издание People .

Инцидент произошел 7 июня. Полиция штата получила сообщение, что водитель на дороге создает опасные ситуации. Мужчина врезался в бетонное ограждение, одна из шин машины взорвалась, однако он продолжил движение.

Когда полиция остановила неадекватного водителя, выяснилось, что он пьян. Мужчина попытался сбежать от правоохранителей и спрыгнул с эстакады в болото.

Через некоторое время полицейские обнаружили мужчину идущим вдоль дороги и вновь попытались задержать его. Водитель снова скрылся в болоте, где на него напал аллигатор. Несмотря на ранения, мужчина продолжал убегать от полиции. Поймать его удалось с помощью дрона.

Раны на руках, оставленные аллигатором, оказались неопасными. Мужчине предъявили обвинения по нескольким статьям.

В конце марта аллигатор забрался на территорию аэропорта в американском штате Джорджия и помешал вылету самолета. Рептилию заметил пилот и сообщил диспетчеру.