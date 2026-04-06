В США аллигатор сорвал взлет самолета
Аллигатор забрался на территорию аэропорта в американском штате Джорджия и помешал вылету самолета Delta. О встрече технологий с дикой природой сообщил портал WDSU.
Хищник оказался на территории транспортного объекта еще 20 марта, но подробности случившегося рассказали только сейчас. Запись переговоров показала, что пилот заметил дикое животное рядом со взлетно-посадочной полосой и сразу доложил диспетчеру.
«Шестифутовый аллигатор сидит на двух лапах», — сказал пилот.
Сотрудники аэропорта выгнали аллигатора за пределы воздушной гавани. Вскоре аэровокзал вернулся к обычной работе. Пострадавших ни в самолете, ни на земле не было. Животное также осталось цело и невредимо.
В декабре прошлого года еще один аллигатор привлек внимание общественности. Хищник весом около 600 фунтов (чуть более 270 килограммов) и длиной 14 футов (4,25 метра) разгуливал по улицам Сарасоты, штат Флорида.