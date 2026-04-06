В США аллигатор сорвал взлет самолета

В аэропорту Джорджии аллигатор выбежал к полосе и помешал взлету самолета Delta

Аллигатор забрался на территорию аэропорта в американском штате Джорджия и помешал вылету самолета Delta. О встрече технологий с дикой природой сообщил портал WDSU .

Хищник оказался на территории транспортного объекта еще 20 марта, но подробности случившегося рассказали только сейчас. Запись переговоров показала, что пилот заметил дикое животное рядом со взлетно-посадочной полосой и сразу доложил диспетчеру.

«Шестифутовый аллигатор сидит на двух лапах», — сказал пилот.

Сотрудники аэропорта выгнали аллигатора за пределы воздушной гавани. Вскоре аэровокзал вернулся к обычной работе. Пострадавших ни в самолете, ни на земле не было. Животное также осталось цело и невредимо.

В декабре прошлого года еще один аллигатор привлек внимание общественности. Хищник весом около 600 фунтов (чуть более 270 килограммов) и длиной 14 футов (4,25 метра) разгуливал по улицам Сарасоты, штат Флорида.