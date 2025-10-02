Политолог Дробницкий заявил, что шатдаун принесет США убытки в несколько миллиардов долларов ВВП

В Соединенных Штатах кризис, вызванный шатдауном и приостановкой работы правительства, может затянуться на неопределенный срок. Подобная ситуация уже имела место в истории страны. Причина нынешнего кризиса заключается в том, что не был принят ни бюджет на 2026 финансовый год, ни временная бюджетная резолюция. Таким мнением поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru .

По словам специалиста, из-за отсутствия нового закона финансирование по переменным статьям бюджета приостановлено. Хотя сумма этих расходов не критична для общего объема бюджета США, последствия ощутимы: федеральные служащие остаются без зарплаты, закрываются национальные парки, приостанавливается финансирование многих федеральных программ, отметил «ФедералПресс».

Дробницкий подчеркнул, что продолжительность шатдауна всегда приводит к убыткам для экономики страны в размере нескольких миллиардов долларов ВВП.