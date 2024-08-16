Украинца-педофила осудили за растление детей в Крыму

СК: в Крыму украинца приговорили к 12 годам колонии за растление 13 детей

В Крыму осудили 40-летнего украинца, растлившего 13 несовершеннолетних в Керчи и Феодосии, к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю.

Проживающий в Феодосии украинский педофил совершил преступления против половой неприкосновенности детей с марта 2020 года по май 2023 года. Своих жертв он выискивал на детских площадках во дворах многоэтажек Феодосии и Керчи, подкарауливая гулявших без родителей детей.

«После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера», — уточнили в СК.

К правоохранителям обратились родители нескольких девочек, рассказавших о приставаниях мужчины. В результате расследования выяснилось, что от рук украинца пострадали 13 детей.

Его приговорили к 12 годам в исправительной колонии строгого режима, а после выхода на свободу ему запрещено работать с детьми в течение семи лет.

Ранее в Нижегородской области педофила, напавшего на двух девочек, приговорили к 17 годам лишения свободы.