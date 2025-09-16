В США педагог отправила ученику голые фото и попросила написать, когда вырастет

Тридцатилетнюю преподавательницу Эшли Отем Монгелл из средней школы округа Коннеллсвилл (Пенсильвания) арестовали за отправку обнаженных фотографий 14-летнему ученику. По данным The New York Post , это произошло во время ее работы в восьмом классе.

Монгелл использовала Snapchat и другие мессенджеры для пересылки неприличных материалов. В переписке она требовала от подростка гарантий исчезновения сообщений и комментировала его возраст.

«Не пиши мне девять лет», — заявила учительница в одном из чатов.

Расследование началось после сигнала от Национального центра по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. Монгелл призналась в отправке фото, которые обнаружили в телефоне потерпевшего. Педагога отправили в административный отпуск и арестовали под залог в 40 тысяч долларов.

Дело продолжают расследовать местные правоохранительные органы.

Ранее в Британии учителя поймали в отеле при попытке заселиться с 16-летней школьницей.