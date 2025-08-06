В США пациентка вышла из комы за несколько минут до извлечения органов

В США женщина, которую врачи признали безнадежной и готовились разобрать на органы, очнулась за несколько минут до начала операции. Об этом сообщило The Mirror .

Данелла Гальегос, находившаяся в коме в больнице в Альбукерке (штат Нью-Мексико), должна была стать донором. Родственники согласились на изъятие органов, поверив врачам, что у нее нет шансов на восстановление. Однако перед операцией они заметили слезы у нее на глазах и движения руки.

Позже, во время подготовки к процедуре, медики увидели, что пациентка моргнула в ответ на команду. Несмотря на давление со стороны координатора донорской службы, врачи отменили операцию — это спасло женщине жизнь. Данелла полностью восстановилась и призналась, что помнит лишь чувство страха.

Между больницей и донорской службой разгорелся конфликт: стороны обвиняют друг друга в давлении и халатности.

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