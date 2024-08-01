В США отвергли возможность перезапуска отношений с РФ после обмена заключенными

Госдеп: обмен заключенными с Россией не изменит позицию США по вопросу Украины

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между Россией и США не повлечет за собой изменений в российско-американских отношениях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский чиновник прокомментировал журналистам состоявшийся обмен на брифинге.

«Речь не идет о перезапуске отношений в каком-либо виде», — сообщил он.

Патель при этом подчеркнул, что прошедший обмен не изменит отношения между странами и по украинскому вопросу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит необходимости обсуждения с российским коллегой Владимиром Путиным состоявшегося обмена заключенными.

До этого супруга возвращенного в Россию хакера Романа Селезнева, осужденного в 2017 году, рассказала, что муж пока с ней на связь не выходил, но она ждет его звонка. Американские спецслужбы похитили россиянина в 2014 году на Мальдивах.

Как сообщил турецкий телеканал NTV, делегация РФ, прибывшая в аэропорт Анкары, в рамках обмена получила 10 человек, передав 16 заключенных.