В США оценили жесткое предупреждение Путина

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил полет российских и китайских самолетов недалеко от Аляски как жесткое предупреждение президента РФ Владимира Путина властям США о том, что Москва может ответить на агрессивную экспансию американцев в Восточной Европе. Об этом аналитик заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

Макгрегор заметил, что не стоит удивляться полетам самолетов РФ и КНР рядом с Аляской, так как российский лидер неоднократно предупреждал Запад о недопустимости захода на Украину. Путин пояснял, что это эквивалентно тому, что русские будут в Мексике.

«Если вы готовите враждебную нам армию, хотите разместить у наших границ ракеты и думаете, что мы ничего с этим не сделаем, то вы ошибаетесь», — сказал Макгрегор.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин обеспокоился совместными военными учениями России и Китая у берегов Аляски. Китайские и российские бомбардировщики пролетели в международном воздушном пространстве рядом с полуостровом, но не пересекали границ.