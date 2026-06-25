Трамп заявил о готовности помочь Венесуэле после землетрясения
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Два мощных землетрясения, которые только что потрясли великий народ Венесуэлы, были масштабными и привели к огромному числу погибших», — подчеркнул он.
США готовы и могут оказать помощь. Трамп заверил, что дал указание всем ведомствам подготовиться к оперативным действиям.
«Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями», — заявил глава государства.
Землетрясение обрушилось на Венесуэлу вечером 24 июня. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 10 километрах друг от друга.