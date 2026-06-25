Трамп заявил о готовности помочь Венесуэле после землетрясения

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать помощь Венесуэле в ликвидации последствий землетрясения. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Два мощных землетрясения, которые только что потрясли великий народ Венесуэлы, были масштабными и привели к огромному числу погибших», — подчеркнул он.

США готовы и могут оказать помощь. Трамп заверил, что дал указание всем ведомствам подготовиться к оперативным действиям.

«Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями», — заявил глава государства.

Землетрясение обрушилось на Венесуэлу вечером 24 июня. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры находились в 10 километрах друг от друга.