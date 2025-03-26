В США оценили уровень угрозы со стороны России
Американская разведка назвала Россию стратегической угрозой интересам США
Россия еще долго останется устойчивой угрозой для интересов Соединенных Штатов вне зависимости от итогов конфликта на Украине. Об этом американское разведывательное сообщество заявило в ежегодном докладе.
«Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США», — отметили в документе.
Разведчики добавили, что наблюдающиеся в России военные, геополитические, внутриполитические и экономические тенденции подчеркивают ее устойчивость.
В США заявили, что военно-промышленный комплекс РФ будет поддерживать высокий уровень производства артиллерии, дальнобойных ракет, дронов и планирующих бомб, что даст стране преимущество над Украиной на поле боевых действий.
Согласно докладу, Россия является значительным соперником США благодаря своей ядерной мощи. Кроме того, она продолжит сближение с Китаем и КНДР, наращивающих военный потенциал.