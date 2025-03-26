В США оценили уровень угрозы со стороны России

Россия еще долго останется устойчивой угрозой для интересов Соединенных Штатов вне зависимости от итогов конфликта на Украине. Об этом американское разведывательное сообщество заявило в ежегодном докладе.

«Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США», — отметили в документе.

Разведчики добавили, что наблюдающиеся в России военные, геополитические, внутриполитические и экономические тенденции подчеркивают ее устойчивость.

В США заявили, что военно-промышленный комплекс РФ будет поддерживать высокий уровень производства артиллерии, дальнобойных ракет, дронов и планирующих бомб, что даст стране преимущество над Украиной на поле боевых действий.

Согласно докладу, Россия является значительным соперником США благодаря своей ядерной мощи. Кроме того, она продолжит сближение с Китаем и КНДР, наращивающих военный потенциал.