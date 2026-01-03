Дэвис: требования России не препятствуют установлению мира на Украине

Требования Москвы на переговорах об урегулировании украинского конфликта никак не мешают достижению этой цели, чтобы бы там не утверждали лидеры Европы. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, заявления западных лидеров о том, что требования Кремля препятствуют миру на Украине не соответствуют действительности. Просто российские условия мешают заключения такого мирного соглашения, которое стало бы выгодной сделкой именно для них.

«Но это не является препятствием как таковым», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что для урегулирования конфликта следует выслушать обе стороны.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что после прихода Кирилла Буданова в офис президента Украины Владимира Зеленского несговорчивость Киева на переговорах лишь усилится.