Позиция Киева на возможных переговорах станет еще более непримиримой, а британское влияние на Украину усилится. Об этом заявили в беседе с РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя назначение главы ГУР Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.

Дипломат считает, что новое назначение Буданова сделает Зеленского и его окружение на возможных переговорах еще более несговорчивыми.

«Это усилит влияние британской партии в его окружении, по сути дела, переведя на короткий поводок управление Зеленским не только непосредственно через него самого, но и через его окружение, его аппарат, то есть офис президента», — резюмировал он.

Ранее военный журналист Александр Харченко заявил, что после назначения Буданова в офис президента Украины осталось только бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного протащить в президенты, чтобы окончательно сформировалась ЧВК «Украина».