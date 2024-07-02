В США оценили позицию Украины на мировой арене по итогам конфликта

Вашингтон хочет, чтобы Украина стала сильной страной и все больше интегрировалась с Западом. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Институте Брукингса. Текст его выступления опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

«И для меня лично, и для США успех очевиден. Мы хотим видеть Украину сильной и успешной страной, все больше интегрирующейся с Западом», — сказал он.

По мнению американского госсекретаря, Украина может со временем «встать на собственные ноги» в военном, экономическом и демократическом плане. Блинкен добавил, что США займутся привлечением частных инвестиций в страну, чтобы убедиться — ее экономика может расти и процветать.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова «пожертвовать многим» ради независимости. Он отметил, что Украину ждет победа в конфликте благодаря польским и американским солдатам.