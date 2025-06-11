Президент США Дональд Трамп положительно оценил свой недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью журналистке Миранде Дивайн в рамках подкаста Pod Force One.

«Мы поговорили. Знаете, у меня отличные отношения с ним. Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло», — заявил американский лидер.

Путин и Трамп поговорили по телефону 4 июня. Они обсудили итоги переговоров в Стамбуле и атаки ВСУ на военные аэродромы.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, политики обсудили возможности восстановления сотрудничества между странами. Они отметили огромный потенциал этого партнерства.

Также президенты поговорили о ситуации на Ближнем Востоке. Они затронули конфликт между Индией и Пакистаном.

Разговор Путина и Трампа вызвал панику на Западе. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что западные страны воспринимают любую возможность диалога и сотрудничества как прямую угрозу своей системе, основанной на управляемой нестабильности.