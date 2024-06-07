В США отреагировали на российские военные корабли у Кубы

Белый дом: США не увидели в визите кораблей РФ на Кубу угрозы нацбезопасности

Фото: РИА «Новости»

В США отреагировали на визит отряда российских военных кораблей на Кубу. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN, что эти учения не представляют угрозы нацбезопасности страны.

«Мы будем внимательно следить. Однако мы не ожидаем, что это будет представлять угрозу нашей нацбезопасности», — сказал он.

При этом сенатор-республиканец Марко Рубио был не настолько оптимистичен, призывая наказать кубинские власти за прием российских военных кораблей. Визит последних его насторожил.

До этого Революционные вооруженные силы Кубы заявили, что в порт Гаваны с официальным визитом прибудет отряд из четырех кораблей ВМФ России, в который войдут фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Эти суда не несут ядерного арсенала, их стоянка безопасна для региона. Визит продлится с 12 по 17 июня.

Ранее кубинская делегация прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Ее возглавил Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрибас.

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