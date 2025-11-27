В США освободили под залог мужчину, 27 лет ждавшего смертной казни

Верховный суд Луизианы освободил под залог в 150 тысяч долларов Джимми Данкана, который 27 лет ждал исполнения приговора в камере смертников. Об этом сообщило Associated Press .

Мужчину обвинили в том, что в 1998 году он изнасиловал и утопил маленькую дочь своей тогдашней возлюбленной. Однако пересмотр дела показал, что гибель девочки была несчастным случаем, а причастность Данкана доказать не удалось. Кроме того, в расследовании допустили еще множество ошибок.

Сторона защиты горячо приветствовала решение и надеется, что со временем суд полностью оправдает мужчину. Кроме того, мать погибшей девочки заявила, что ее дочь на самом деле не была убита, и заявила, что разрушила Данкану и себе жизнь своей ложью.

В прошлом году жительница Невады отсудила 34 миллиона долларов за то, что провела в тюрьме 16 лет за преступление, которого не совершала.