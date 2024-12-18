Невиновная жительница США отсидела 16 лет и выиграла суд против полиции

Жительница штата Невада Кирстин Блейз Лобато провела в тюрьме 16 лет по сфабрикованному обвинению в убийстве бездомного, а после выхода на свободу отсудила у полиции 34 миллиона долларов. Суд присяжных встал на ее сторону, сообщила газета The Washington Post .

Детективы Томас Тоусен и Джеймс Ларошел арестовали 18-летнюю Лобато в 2001 году в Лас-Вегасе по подозрению в убийстве бездомного. Они заявили, что девушка якобы дала признательные показательные, хотя она утверждала, что не знала, по какому поводу ее допросили.

За несколько месяцев до ареста Лобато отбилась ножом от насильника и подумала, что полицейских интересовал именно этот случай. Тоусен и Ларошел намеренно сфабриковали материалы дела так, чтобы девушка пошла под суд. Ее невиновность удалось доказать лишь в 2017 году после судебно-медицинской экспертизы.

После выхода из тюрьмы американка обратилась в суд. На заседании 12 декабря присяжные встали на ее сторону и обязали полицейское управление Лас-Вегаса выплатить 34 миллиона долларов, а детективов — по 10 тысяч.

В 2023 году из тюрьмы в США вышел Глинн Симмонс, который отсидел 48 лет за чужое преступление. К моменту освобождения ему исполнился 71 год.