В США опубликовали список из 300 политиков и знаменитостей по делу Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала список, включающий более 300 имен политиков и знаменитостей, упомянутых в файлах по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило издание The New York Post .

Бонди сообщила конгрессу, что все документы, которые Минюст США обязан был предоставить, стали достоянием общественности. При этом доступ к конфиденциальным материалам по-прежнему ограничен.

«Министерство опубликовало все „записи, документы, сообщения и материалы расследований, находящиеся в распоряжении министерства“, которые „относятся“ к любой из девяти категорий», — сообщили в письме к конгрессменам Бонди и ее заместитель Тодд Бланш.

В список попали бывшие президенты США с супругами — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, а также Камала Харрис, Билл Гейтс, режиссер Вуди Аллен, Марк Цукерберг, певцы Боно и Бейонсе, а также принц Гарри.

Бонди подчеркнула, что материалы не редактировались и не были скрыты якобы из соображений неловкости или урона для репутации представленных в них лиц.

Ранее Минюст США приоткрыл завесу тайны над сексуальной ориентацией президента Франции Эммануэля Макрона, также упомянутого в файлах Эпштейна.