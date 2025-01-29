В США опровергли слухи об отмене заморозки федеральной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа опровергла слухи об отмене заморозки федерального финансирования. Там пояснили, что речь идет не о полной отмене ограничений, а лишь об устранении возникшей после судебных исков путаницы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Белом доме разъяснили, что аннулированный меморандум Административно-бюджетного управления М-25-13 предусматривал временную приостановку финансирования ряда федеральных программ, который подпали под действие указов Трампа.

Речь идет о пересмотре внешней помощи, прекращении поддержки программ, связанных с гендерной идеологией, а также рядом экологических инициатив. Под ограничения не подпали, в частности, студенческие кредиты и соцвыплаты Medicare и Medicaid.

«Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это лишь отмена меморандума OMB», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, указы Трампа президента о финансировании федеральных программ остаются в силе и будут «строго исполняться».

Ранее в США сообщили, что Трамп за первые девять дней своего президентства издал 38 указов, опередив в этом плане даже самого себя на первом сроке.