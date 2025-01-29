Трамп издал рекордное число указов в первые девять дней президентского срока

Дональд Трамп за первые девять дней своих полномочий издал 38 указов — больше, чем любой другой президент США в новейшей истории. Об этом сообщил Axios .

Журналисты привели график, согласно которому больше 40 указов в первые 100 дней издали только Гарри Трумэн и Джо Байден, но у Трампа есть все шансы оставить их далеко позади. Нынешний президент США уже опередил самого себя на первом сроке.

«Трамп перестраивает правительство с помощью кампании шока и трепета и раздвигает границы президентской власти», — пишет издание.

Ранее новый президент США приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, в том числе Украине. Вслед за ним такой приказ издал и госсекретарь Марко Рубио. Это решение в Госдепартаменте сравнили с ядерным ударом.