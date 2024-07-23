В США опровергли слухи о смерти экс-президента Джимми Картера

В центре экс-президента США Джимми Картера опровергли информацию о его кончине

Фото: РИА «Новости»

Информацию о смерти бывшего президента США Джимми Картера опровергли в его центре. Там назвали ложным сообщение о его кончине, которое распространилось в социальных сетях, об этом сообщило РИА «Новости».

«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим — прим. ред.) изменений не было», — сообщили агентству.

Сообщение о смерти Картера незадолго до своего 100-летнего юбилея появилось в социальных сетях во вторник. Первоисточником лже-информации назвали крайне правую активистку Лору Лумер.

Американские СМИ сообщили, что действующий президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в среду.

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