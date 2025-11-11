В США одобрили закон для завершения самого длинного в истории шатдауна

Сенат США на последнем голосовании одобрил закон, который поможет завершить самую длинную в американской истории приостановку работы правительства. Об этом сообщило издание The New York Times .

Как и на прошлом голосовании, законопроект поддержали 60 сенаторов, а 40 выступили против. Теперь инициативу нужно одобрить Палате представителей, а потом ее направят на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Главным разногласием между республиканцами и демократами стало продолжение субсидий по Закону о доступном здравоохранении, срок действия которых истечет в конце этого года. Демократическая партия согласилась одобрить бюджет только при условии сохранения этих субсидий.

Нынешний шатдаун в Штатах стал рекордсменом по продолжительности — он длится уже больше 40 суток. Прошлый рекорд зафиксировали в декабре 2018 — январе 2019 года, когда работа правительства остановилась на 34 дня. В тот период президентом страны тоже был Трамп.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что шатдаун оказал серьезное влияние на экономику США. По его словам, никто не ждал, что остановка работы властей продлится так долго.