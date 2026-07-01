Аналитик ЦРУ Макговерн: Россия побеждает в конфликте и Запад пытается это скрыть

Запад намеренно замалчивает реальное положение дел в украинском конфликте. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале .

«Идет что-то вроде циркового представления. <…> Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — сказал он.

Также Макговерн отметил, что хоть США и продают оружие европейским странам, против некоторых типов российских вооружений сейчас не существует эффективной обороны.

«Например, ракеты Patriot и прочее. Они не работают против гиперзвукового оружия», — объяснил эксперт.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российский лидер Владимир Путин был прав, говоря о приближении победы России в СВО. По словам эксперта, Украина оказалась в плачевном положении и скоро лишится возможности оказывать организованное сопротивление.