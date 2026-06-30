Аналитик Меркурис: Путин прав, говоря о приближении России к победе в СВО

Российский лидер Владимир Путин прав, говоря о том, что Россия приближается к победе в специальной военной операции. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что Украина фактически находится на грани разгрома и вскоре лишится возможности оказывать организованное сопротивление, вопреки пустым словам западных политиков, пытающихся представить миру обратную ситуацию.

Меркурис объяснил, что все разговоры о том, что у России якобы кончаются силы, поэтому нужно усиливать давление, в конечном счете обернутся обратным результатом.

«Все это приведет к величайшему поражению Запада», — заявил аналитик.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что Россия в соглашении по Украине настаивает на гарантиях безопасности для себя.