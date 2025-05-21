В США обвинили Россию в применении кинетического оружия в космосе

Американские военнослужащие наблюдали российское кинетическое оружие в космосе. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен на слушаниях в сенате.

Салтцмен уточнил, что последние несколько лет сотрудники Пентагона наблюдали за тем, как россияне демонстрировали «некоторые возможности на орбите». В частности, российские военные якобы «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием». Он уверен, что подобные технологии Россия сможет использовать также против спутников США.

Кроме того, Салтцмен считает, что Москва разрабатывает новый спутник, предназначенный «для перевозки ядерного оружия в качестве противоспутниковой возможности».

Генерал также утвердительно ответил на вопрос сенатора о том, считает ли он, что у России и Китая имеется оружие в космосе.

Ранее помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб заявил, что Москва разрабатывает вооружения кинетического типа, а Пекин — роботизированные спутники двойного назначения.