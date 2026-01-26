Новые фашисты, или Тайная полиция Трампа: как ICE убивает американцев в Миннеаполисе

В США продолжает нарастать волна ненависти к ICE. В соцсетях сотрудников иммиграционной и таможенной полиции сравнивают с фашистами, а само подразделение называют тайной полицией Трампа, которая действует так, словно для нее нет никаких рамок закона. Все из-за убийства сотрудниками ICE медбрата Алекса Претти, которое повлекло новые акции протеста в Миннеаполисе. Это уже вторая смерть на совести полицейских. Первой их жертвой стала 37-летняя Рене Гуд.

Как убили Алекса Претти Алекса Претти застрелили утром 24 января во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегальных мигрантов. Начальник городской полиции рассказал The New York Times, что погибший работал медбратом в отделении интенсивной терапии. Название учреждения он не привел, но коллеги скончавшегося мужчины говорят, что речь идет о госпитале для ветеранов. По их словам, Алекс был отличным другом.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что 37-летний Претти был вооружен пистолетом. Вместе с тем, судя по видео, запечатлевшему момент ранения медбрата, у него в руках было не оружие, а смартфон. Он просто подошел к сотрудникам ICE, и тогда те повалили его на землю. После чего, по данным NYT, агенты выстрелили в него по меньшей мере 10 раз.

Фото: Ziyu Julian Zhu/XinHua / www.globallookpress.com

Бывший президент США Барак Обама назвал гибель Претти душераздирающей трагедией. По его словам, случившееся должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из «основных ценностей все чаще подвергаются нападкам». Также в своем заявлении в X Обама раскритиковал действующего лидера страны Дональда Трампа и его администрацию и обвинил их в эскалации ситуации в отношении гибели Рене Гуд и Алекса Претти во время рейдов в Миннесоте. Экс-президент подчеркнул, что чиновники Белого дома и сам республиканец предоставляют общественности объяснения случившегося, которые не основываются на серьезных расследованиях. Трамп при этом обвинил власти всей Миннесоты в целом и города Миннеаполис в частности в подстрекательстве к мятежу и попытке скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета. Агентам ICE, подчеркнул он, пришлось самостоятельно противостоять «бандиту с заряженным пистолетом».

Интересно Операция Metro Surge, направленная на выявление, задержание и депортацию нелегальных мигрантов в агломерации Миннеаполис — Сент-Пол, началась в декабре 2025 года. В «города-близнецы» прибыли тысячи федеральных агентов ICE. В начале январе в ходе одного из рейдов один из сотрудников застрелил жительницу Миннеаполиса Рене Гуд. После этого город охватили массовые протесты. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гибель Гуд «трагедией, которую она сама создала».

«Ситуация быстро может стать взрывоопасной» Убийства людей во время протестов в Миннеаполисе остаются в центре внимания многих ведущих СМИ по всему миру. При этом журналисты и опрошенные ими эксперты констатируют: Трампу стоит принять меры по отношению к агентам ICE и прислушаться к требования участников протестных акций.

Французская Le Figaro предупреждает, что город находится на грани восстания после нового убийства с участием иммиграционной полиции.

Фото: Xinhua / www.globallookpress.com

«Активисты опасаются, что протестное движение перерастет в беспорядки, что дало бы администрации Трампа повод направить сюда военных… В городе, где в 2020 году полицейский убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, ситуация быстро может стать взрывоопасной», — отметили авторы материала. Der Spiegel призывает Республиканскую партию прислушаться к американцам. Издание указывает, что иммиграционные власти США получили от администрации Трампа миллиарды долларов, а штат ICE усилила новобранцами с плохой подготовкой. При этом им дали неограниченные полномочия. «Теперь эти же войска бесчинствуют в городах США, убивая людей без разбора. Им нечего бояться, правительство отказывается от серьезного расследования», — возмутились журналисты.

Фото: Alberto Sibaja/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Какой следующий шаг должен быть у Трампа в Миннеаполисе?» — задается вопросом New York Post. Издание призывает снизить эскалацию.

Такое насаждение законности не переломит ситуацию. <…> Какой бы благородной ни была миссия по избавлению страны от «худших из худших», широкая поддержка этой миссии сейчас быстро сокращается. Господин президент, американский народ не голосовал за эти сцены на улицах, и вы не можете продолжать приказывать им не верить своим… глазам. New York Post

Axios еще минувшим летом отмечал, что очень многие действия ICE вызывают вопросы. Например, агенты могут ходить без опознавательных знаков, в масках, без нательных камер. Им позволительно не называть своих имен и номеров удостоверений. Передвигается эта «тайная полиция» на немаркированных машинах, а задерживать людей на улицах агентам разрешают без необходимого ордера, достаточно «административного» распоряжения от начальства. При этом правозащитники отмечали, что сотрудники ICE могут не просто задерживать, но и ошибочно арестовывать граждан США, как это уже случалось, особенно латиноамериканцев, чье гражданство нередко игнорируется или воспринимается как «поддельное».

Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Протесты выйдут за пределы Миннеаполиса? Реакция американского общества на происходящее в Миннеаполисе сейчас на самом деле довольно полярна, как часто бывает в современной политике США, отметил в беседе с 360.ru американист Алексей Наумов. Для противников ICE все действия агентов воспринимаются как вседозволенность, ведь администрация Трампа в любом случае будет их защищать. Поэтому, как считают критики этой полиции, и ответственности у агентов примерно ноль.

«Для сторонников правящей сейчас партии антимиграционная служба воспринимается в ином ключе, в духе: ну наконец-то государство способно навести порядок в одной из самых чувствительных сфер внутренней политики. Поэтому, безусловно, нейтральной реакции мы практически не видим. Люди или очень поддерживают действия ICE, или решительным образом осуждают», — указал он.

Полагаю, что вопрос о работе службы станет одним из основных на ближайших американских выборах, которые пройдут в ноябре. Демократическая партия будет использовать эту ситуацию в свою пользу, потому что это тема, которая сегодня волнует, что называется, каждого американца. Алексей Наумов

Историк, политолог-международник Владимир Можегов также указывает, что далеко не все американцы против ICE: консерваторы оправдывают действия полиции, либералы возмущаются. Но в Штатах сейчас, подчеркнул он, творится хаос.

Фото: IMAGO/Nicolas Koutsokostas / www.globallookpress.com

«И здесь больше, конечно, внутренней борьбы между демократами и республиканцами. Раскол имеется. Но важно понимать, что он уже давно существует. И появился гораздо раньше, чем Трамп пришел к власти, на самом деле. Это американская реальность сегодняшнего дня», — добавил эксперт. Наумов согласился, что расколоть американское общество сильнее, чем оно уже расколото, довольно сложно. Исследования показывают, что жители США сегодня подвержены так называемой аффективной поляризации, пояснил он. То есть воспринимают своих политических оппонентов не только как противников по политическому спору, но и как буквально врагов. «И безусловно, учитывая, что американская политическая система способствует приходу к власти радикалов, как правило, более успешных в политических кампаниях, мы увидим продолжение этого раскола. Я бы не говорил о возможности, например, какой-то гражданской войны, но конфликт вялотекущий, безусловно, иногда прорывается на улице в связи с совершенно разными ситуациями — от Джорджа Флойда до действий этой службы по борьбе с нелегальной миграцией», — заключил американист.