Двусторонняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимирского Зеленского начнется в 20:15 по московскому времени. Об этом сообщила газета Roll Call со ссылкой на график Белого дома.

Европейские лидеры прибудут в белый дом в 19:00 по московскому времени.

В 20:00 американский лидер поприветствует главу киевского режима. После этого Трамп и Зеленский начнут встречу.

Позже глава Белого дома поприветствует лидеров Евросоюза — в 21:15 по московскому времени. Спустя 15 минут они совместно сфотографируются, а встреча с ними начнется уже в 22:00 по московскому времени.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский мог бы завершить украинский конфликт, если бы отказался от претензий на Крым и перестал требовать вступления Украины в НАТО.