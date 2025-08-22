В США объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 8,0 в проливе Дрейка

Сильное землетрясение магнитудой 8,0 случилось около пролива Дрейка. Об этом заявили специалисты Геологической службы США (USGS) .

По их данным, эпицентр подземных толчков находился в 722 километрах к северо-западу от аргентинского города Толуин на острове Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Американские сейсмологи объявили об угрозе цунами из-за случившегося.

Ранее землетрясение случилось у берегов Камчатки в Тихом океане. Как выяснили специалиста, эпицентр был на глубине 56,7 километра в 327 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. В городе подземные вибрации не ощутили.