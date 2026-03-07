В США объявили о планах забрать всю нефть Ирана

Директор Национального совета по энергетическому доминированию при администрации Трампа Джаррод Агин заявил, что США планируют полностью захватить нефтяные запасы Ирана. По его мнению, это поможет стабилизировать ситуацию в Ормузском проливе и укрепить стратегическое влияние Вашингтона в регионе.

«Это долгосрочная выгода, потому что-то, чего мы хотим добиться, — это вывести огромные нефтяные запасы Ирана из рук террористов. Поэтому то, что мы переживаем сейчас в краткосрочной перспективе, полностью перевешивается долгосрочной выгодой», — сказал он в интервью Fox News.

По его словам, пример Венесуэлы показал, что действия президента раскрыли потенциал страны.

США и Израиль начали бомбить Иран 28 февраля. В ответ Тегеран нанес удары по странам, которые считает американскими союзниками. Дроны и ракеты атаковали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства. Ранее Иран ударил по американской авиабазе «Аль-Дафра».