Президент США Дональд Трамп после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским вспомнил российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений. Об этом сообщил обозреватель CNN Захари Вулф.

Во время встречи в Белом доме Трамп заявил, что без американской военной помощи конфликт на Украине завершился бы через две недели. Зеленскому это не понравилось, и он прервал Трампа. Глава киевского режима обвинил американского лидера в повторении слов Путина о том, что без поддержки США Украина проиграла бы за три дня.

Колумнист обратил внимание на слова Трампа, заявившего, что он «прошел с Путиным через тяжкие времена», через «фальшивую охоту на ведьм».

«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — объяснил Вулф.

Он добавил, что проведенное спецпрокурором расследование омрачило большую часть первого срока Трампа, хотя и не были найдены достаточные доказательства, чтобы подтвердить наличие сговора.

Ранее невеста президента США Лара Трамп поставила Зеленского на место, заявив, что американский лидер отстаивает интересы своей страны, а не России или Украины.