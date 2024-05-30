В США объяснили, почему проигнорируют заседание ГА ООН в память погибшего президента Ирана

США не будут участвовать в заседании Генассамблеи ООН, посвященном памяти погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило Reuters .

Как рассказал агентству неназванный американский чиновник, причина бойкота мероприятия заключается якобы в причастности Раиси к нарушению прав человека в стране, в том числе в отношении женщин и девочек, а также к внесудебным казням тысяч политических заключенных в 1988 году.

«ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя», — заявил собеседник агентства.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о взрыве на борту разбившегося вертолета президента страны Эбрахима Раиси.