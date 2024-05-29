Генштаб ВС Ирана исключил диверсию в отношении вертолета Раиси

Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о взрыве на борту разбившегося вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление военного ведомства.

«Исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности», — отметили в заявлении Генштаба ВС.

Следователи пришли к такому выводу на основании изучения обломков машины, их положения и разброса на месте происшествия. Также, по их мнению, вертолет был в исправном состоянии согласно данным документов о его ремонте и прохождении техобслуживания.

Ранее следователи прослушали переговоры экипажа вертолета и не нашли ничего подозрительного.