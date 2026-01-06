Пентагону жестко ответили на критику российской ПВО в Венесуэле

Критика руководителя Пентагона Пита Хегсета в адрес российских систем ПВО является беспочвенной. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.

Он прокомментировал слова главы Пентагона о ситуации в Венесуэле и российском вооружении, которое якобы не сработало во время операции США.

Военкор предположил, что венесуэльские военные просто не стали применять против американских военнослужащих ни С-300, ни «Бук», ни ПЗРК.

«Вероятно, была дана команда не открывать огонь по американцам. Иначе невозможно объяснить, почему не нашлось ни одного „индейца“, который шмальнул бы по вертолету из „Иглы“», — подчеркнул Коц.

Военкор уточнил, что ситуация продемонстрировала высочайший уровень подготовки операции США, но при этом происходящее никак не характеризовало средства ПВО.

Также он задался вопросом, насколько хорошо сработали американские системы 14 сентября 2019 года, когда под ударом беспилотников оказался ключевой НПЗ Саудовской Аравии. Военкор отметил, что занимавший тогда пост госсекретаря США Майк Помпео подтвердил, что установки Patriot не смогли отразить атаку на нефтяные объекты.

Ранее Госдеп призвал «не играть в игры» с американским президентом Дональдом Трампом. Постер с лозунгом опубликовали после похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.