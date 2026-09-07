В США неизвестный серый зверь напал на трех человек за двое суток

Загадочное существо напало на нескольких человек за два дня в штате Нью-Гэмпшир в США. Об этом сообщила американская газета Daily Star.

По информации издания, случаи зафиксировали 30 и 31 августа в городе Лебанон. Очевидцы утверждали, что некий зверь размером со среднюю собаку пытался покусать и исцарапать людей в местном парке.

Какое именно это животное, установить не удалось. По словам свидетелей, оно было похоже на лису или ильку, но серого цвета.

Пострадали как минимум три человека. Не исключено, что зверь болен бешенством. Власти города предпринимают меры для поимки животного.

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