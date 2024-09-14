В США не стали сообщать о решении по ударам ВСУ вглубь России

Белый дом после встречи Байдена и Стармера опустил вопрос об ударах вглубь РФ

В итоговом заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера не упомянули о решении по ударам ВСУ вглубь России западным оружием. Документ опубликовали на сайте Белого дома.

В коммюнике отметили, что лидеры двух стран подробно обсудили вопросы внешней политики, которые представляют взаимный интерес.

«Они подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии», — указали в релизе.

Никаких упоминаний о том, что США и Великобритания одобрили использование западных дальнобойных ракет для атак ВСУ вглубь территории России, документ не содержит.

По данным ITV, одной из причин, по которым Украине не дадут такое разрешение, является боязнь эскалации. Более того, Стармер еще перед визитом в Вашингтон заявил, что Великобритания не хочет конфликтовать с Россией.