NYT: поддержка Харрис не оценила ее высказывания о фашизме Трампа

Слова кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес оппонента Дональда Трампа о фашизме стали не очень убедительными. Об этом сообщила газета New York Times , ссылаясь на письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward.

«Обвинять Трампа в фашизме не столь убедительно», — написали в письме, которое направили предвыборному штату вице-президента.

Как отметили авторы материала, поддержка Харрис дала ей понять, что обвинения оппонента в нехватке энергии также неоправданны. Высказывания в стиле «Трамп выдохся» уже не работают, указали в письме. Харрис посоветовали уделять больше внимания вопросам экономики и демографии в своих предвыборных выступлениях.

Вице-президента недавно обвинили в геноциде. Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что Харрис виновна в смерти сотен тысяч украинцев.