Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис виновна в смерти сотен тысяч украинцев. Об этом основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал в соцсети X.

«780 тысяч украинцев мертвы из-за вас. Трамп говорит о проблемах, которые вы создали», — отметил он.

Таким образом Дотком отреагировал на публикацию Харрис, в которой она объяснила, что отличается от кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа тем, что тот любит болтать о проблемах только в ходе своей предвыборной кампании, а она будет их решать. Предприниматель считает, что американская администрация уже проиграла прокси-войну на Украине.

Ранее Камала Харрис провалила встречу с избирателями в Аризоне, которую назвали «худшим кошмаром» для Демократической партии. Она пыталась общаться с людьми своими словами, что вызвало негативную реакцию со стороны американцев.