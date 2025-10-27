Конгрессвумен Луна: не вести диалог с Россией было бы глупостью

Полностью отказываться от диалога с Россией было бы полной глупостью. Об этом заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X в ответ на критику своей встречи с российской делегацией.

«Вы хотите сказать, что нам не следует вести диалог, чтобы начать переговоры о мире? Это полная глупость», — написала она.

Луна также раскритиковала комментарий, в котором ее диалог с российскими политиками назвали «победой пропаганды» президента Владимира Путина.

Ранее конгрессвумен встретилась со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Подробности диалога не раскрывались.

Накануне Луна заявила, что американским властям нужно продолжить переговоры о мире, а не провоцировать Россию. По словам политика, урегулирование кризиса принесли бы пользу всем американцам.