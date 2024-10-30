В США назвали возможную цель политики Трампа в отношении России

Экс-советник Госдепа Берман: при победе Трамп может вернуть Россию на Запад

При разрешении украинского конфликта кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы способствовать возвращению России на Запад. Об этом в интервью Lenta.ru рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политпланирования госдепа США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

По его словам, для американского политического истеблишмента главным конкурентом стал Китай, а не Россия. Если Трамп победит на выборах, он сможет направить курс РФ на Европу.

«Если бы конфликт России и Украины был бы разрешен, то администрация Трампа попыталась бы вернуть Россию на Запад», — сказал он.

Бермана заметил, что для России будет выгодным восстановление отношений с США и Европой, чем «превращение в младшего партнера Китая».

На митинге в Нью-Йорке республиканец четыре раза упомянул Россию. Также Трамп несколько раз вспомнил о президенте Владимире Путине и заметил, что «хорошо ладит» с ним.